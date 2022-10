Sono state oltre 800 le sanzioni elevate per mancato rispetto del codice della strada nel weekend. Tra questi anche un automobilista che ha tentato di investire un agente di Polizia municipale dopo essere passato con il rosso al semaforo in via delle Tre Fontane.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 07:00

