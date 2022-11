Nasce a Roma la “Terza stella”, nuova struttura dell’associazione Peter Pan per accogliere le famiglie di bambini con tumore e leucemie. Specie quelli in fuga da Paesi come l’Ucraina. Molte le famiglie in attesa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA