In occasione della Festa della Befana, piazza Navona sarà animata da un ricco calendario di spettacoli di strada che saranno gratuiti e per tutte le età. Le iniziative - in programma nei giorni 6, 7, 8 gennaio, si terranno dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA