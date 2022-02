Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo verranno accreditate a partire da oggi, 23 febbraio. Nella Capitale disponibili per i prelievi automatici 287 Postamat e 207 uffici postali per chi ritira in contanti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 08:00

