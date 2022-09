Tasselli di ceramica per rappresentare un uccello libero di volare. È il mosaico alla Metro C di Torre Maura, fatto dai pazienti de La Fabbrica dei sogni (Asl Roma 2) per il Festival della Salute Mentale RO.Mens (fino al 2 ottobre)

