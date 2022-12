Metro C, l'assessore Patanè annuncia: ascensori in funzione in tutte le stazioni entro Natale





La Linea C della metro avrà entro Natale tutti gli ascensori in servizio, dice Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità. Impianti già riattrvati alle stazioni di Pantano, Grotte Celoni, Finocchio, Torrenova, Torre Angela e Graniti. Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA