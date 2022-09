Saranno Francia, Gibilterra e Galles a sfidare l’Italia nel Girone Open della Coppa del Mondo 2022 di Subbuteo, in programma a Cinecittà World. La competizione prenderà il via sabato 17 per concludersi domenica 18.

