Foto del giorno 22 agosto 2020

Il 21 agosto a Casalpusterlengo è stato inaugurato il monumento ai caduti del Covid. Nel Comune, insieme a Codogno, che per primo ha conosciuto gli effetti del virus. Un monumento fatto di sassi raccolti nel fiume Po, su ognuno c'è scritto il nome di una persona cara caduta sotto la falce del coronavirus. Per ora i sassi sono 200, ma l'opera è in divenire ed è presto diventata un luogo in cui recarsi per ricordare chi non c'è più. Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 08:28

