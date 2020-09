In Cina riparte l'anno scolastico. Nella sola Wuhan, città da cui è partita la pandemia da coronavirus, 1,4 milioni di studenti tornano in classe. Nelle scuole primarie e secondarie gli studenti devono portare con sé la mascherina, ma non sono obbligati a indossarla. Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 10:47

