«Il tanto atteso meeting tra Kim Jong Un e me si svolgerà il 12 giugno a Singapore». Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un tweet. «Entrambi proveremo a trasformarlo in un momento molto speciale per la pace mondiale», aggiunge Trump.



I «cinque leader più ricercati dell'Isis appena catturati!». Lo twitta il presidente statunitense Donald Trump.

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..