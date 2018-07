Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Londra - Trump non ha gradito il gigantesco pallone volante che lo raffigura nei panni di un bambino con il cellulare in mano (il pallone sarà fatto volare Parliament Square) e ha criticato duramente il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, musulmano, con il quale si era gia' scontrato a distanza nel giugno dello scorso anno dopo l'attentato al London Bridge. In un'intervista al Sun, rilasciata in occasione della sua visita nel Regno Unito, il presidente americano ha detto che restera' lontano da Londra per evitare le proteste che nella giornata di ieri hanno chiamato a raccolta 200.000 persone. «Amavo Londra. Non ci vado da molto tempo. Ma quando ti mettono a disagio perche' andarci?» poi ha accusato il sindaco, che ha approvato il pallone gonfiato, di mancanza di rispetto nei confronti del presidente degli Stati Uniti. «Eppure ricevo migliaia di notifiche da britannici che dicono di amare il presidente degli Stati Uniti» , ha affermato indicando che un pub di Londra ha cambiato nome in suo onore, diventando The Trump Arms.