Trump: niente bibite arancioni nei miei resort. E la Scozia si ribella

Non basta al presidente Trump esternare in ogni modo e maniera contro quel o quell'altro Paese e non basta mettere divieti e sanzioni. Adesso The Donald ha dichiarato guerra a una popolare bevanda scozzese che non sarà più servita nei suoi resort. Per questo il presidente Usa è nuovamente oggetto degli strali della stampa locale, dopo la messa la bando all'interno del suo lussuoso golf hotel di Turnberry, sulla costa dell'Ayrshire, dell'Irn-Bru, la bevanda analcolica preferita dagli scozzesi.



L'Irn-Bru, che tra le sue qualità sembra abbia quella di far passare il mal di testa post sbronza, ha anche il potere di lasciare macchie indelebili di colore arancione. Ed è per questo che i responsabili del resort di Turnberry, dove sono recentemente stati spesi 200 milioni di sterline in lavori di rifacimento, hanno deciso di vietare il consumo di Irn-Bru.

Abbiamo dei villini che non possiamo affittare a causa delle macchie sui tappeti

, ha detto all'Ayrshire Post Ralph Porciani, il general manager di Turnberry. La messa al bando dell'Irn-Bru è stata accolta con disappunto sui social media da parte degli utenti scozzesi e britannici, tra i quali la popolarità del presidente Usa è già piuttosto scarsa. La stampa locale ipotizza che la questione possa alimentare ulteriormente le proteste previste durante la visita di Trump nel Regno Unito, e in particolare quella nel castello scozzese di Balmoral, dove il presidente Usa incontrerà la regina Elisabetta, in programma per il 13 luglio.