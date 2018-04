La escort che conosce i segreti di Trump: Anastasia, arrestata in Thailandia, e il giallo dell'oligarca russo

Dalle parole non proprio lusinghiere nei confronti di, ex consigliere per la sicurezza nazionale, fino ai discorsi sulle prostitute russe insieme a. Sono dialoghi a 360° quelli trae l'ex numero uno dell'Fbi,, che oggi ha consegnato alcune testimonianze al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Intanto, nel team legale di Trump entra l'ex sindaco di New York, ed esponente repubblicano,: dovrà difendere il presidente nel caso Russiagate.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, disse all'allora direttore dell'Fbi, James Comey, di avere «serie riserve» circa la capacità di giudizio del suo consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Flynn. È quanto emerge dai memo di Comey consegnati dal dipartimento di Giustizia al Congresso e di cui l'Associated Press ha preso visione.Gli appunti di Comey sono raccolti in 15 pagine e contengono dettagli su una serie di conversazioni fra l'allora direttore dell'Fbi e Trump prima del licenziamento di Comey da parte del tycoon nel maggio del 2017. Parte dei resoconti contenuti nei memo erano già emersi nel corso delle audizioni di Comey al Congresso. Nei documenti si fa riferimento ad una cena che Comey ha avuto con Trump alla Casa Bianca e durante la quale l'allora direttore dell'Fbi nota che Trump gli chiese la sua lealtà, ed un incontro successivo in cui Comey afferma che il presidente gli chiese di porre fine all'inchiesta su Flynn. In uno dei memo inoltre, che ricostruisce una cena privata nel gennaio 2017, Comey afferma che Trump si lamentò di Flynn affermando che «ha seri problemi nella sua capacità di giudizio». In altri appunti Comey riferisce che il presidente fece uscire altre persone dallo Studio Ovale incoraggiandolo poi a mettere fine all'inchiesta su Flynn che definì «una brava persona».Donald Trump riferì a Comey anche che il presidente russo Vladimir Putin gli disse: «Abbiamo alcune delle più belle prostitute del mondo». È quanto emerge dai memo di Comey consegnati dal dipartimento di Giustizia al Congresso e di cui l'Associated Press ha preso visione.Nei suoi appunti Comey afferma che Trump gli riferì dei commenti di Putin durante un breve incontro alla Casa Bianca nel febbraio 2017. In quell'occasione Trump disse all'allora direttore dell'Fbi che «la storia delle prostitute è una sciocchezza», con riferimento ad un dossier su un presunto incontro fra Trump e prostitute on un hotel di Mosca. Sui commenti di Putin, Comey scrive che Trump non gli disse quando il presidente russo li avesse espressi.Rimasto fuori dall'amministrazione, l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani entra nel team di avvocati di Donald Trump. Lo rivela il «Washington Post», secondo cui alla squadra di legali chiamati a difendere il presidente dalle accuse del Russiagate si sono uniti anche due ex procuratori federali. «Lo faccio perché spero che possiamo negoziare la fine di tutto questo per il bene del Paese e perché io ho un'alta considerazione del presidente e di Bob Mueller», ha detto al giornale Giuliani, che prima dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca era dato fra i candidati a segretario di Stato. Il presidente, dal canto suo, ha sottolineato in una nota che l'ex sindaco di New York «vuole risolvere velocemente la questione». Il «Washington Post» sottolinea che l'ingresso del «combattivo» Giuliani nel team legale del presidente solleva questioni sull'approccio che sarà adottato con il consigliere speciale per il Russiagate, Mueller: alcuni consiglieri temono che Trump voglia usare i suoi poteri per chiudere l'inchiesta sulle presunte interferenze russe nel voto del 2016, licenziando il consigliere speciale. Gli altri due legali entrati nel team sono gli ex procuratori federali Jane Serene Raskin ed il marito Marty Raskin, che hanno uno studio legale in Florida.