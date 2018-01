Trump, parla il medico: "La sua salute è eccellente". Bufera su una pornostar: "Il presidente la pagò 130.000 dollari"

Sabato 13 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le condizioni di salute di Donald Trump sono «eccellenti». Lo ha assicurato il medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, dopo che il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto al check up medico di routine Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, ne Maryland, per circa tre ore. «Gli esami fisici del presidente sono andati eccezionalmente bene - ha detto Jackson in un breve comunicato diffuso dalla Casa Bianca - Il presidente in eccellente salute e attendo con ansia di informarvi martedì su alcuni dettagli». Il medico metterà insieme tutti i risultati delle analisi cui Trump è stato sottoposto - le prime da quando si è insediato un anno fa - e il 16 sarà al fianco della portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders per rispondere alle domande dei giornalisti.. Donald Trump si scusi con tutti gli africani per le parole «spiacevoli» usate nei confronti di Stati come Haiti, El Salvador e delle nazioni africane, definiti «Paesi di m...». A chiederlo è l'Unione Africana, che ha espresso «shock, sconcerto e indignazione» per le parole pronunciate dal presidente americano. «La missione dell'Unione Africana negli Stati Uniti condanna quei commenti nei termini più forti - si legge in una nota - chiede che siano ritrattati e le scuse non solo agli africani, ma a tutte le persone di origine africana nel mondo». L'Ua, che rappresenta 55 Paesi, «crede fortemente che ci sia un'enorme incomprensione del continente africano e del suo popolo da parte dell'attuale amministrazione Trump».. Un pagamento da 130.000 dollari per 'comprarè il suo silenzio. Michael Cohen, il legale di Donald Trump, avrebbe raggiunto un accordo con l'ex porno star Stephanie Clifford nell'ottobre del 2016, un mese prima delle elezioni. In base all'intesa, a fronte del pagamento Clifford non avrebbe dovuto parlare pubblicamente di un presunto rapporto sessuale con Trump. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Trump ha sposato Melania Trump nel 2005.