Ad essere penalizzati saranno soprattutto i Paesi che continuano a importare petrolio dall'Iran e le società che continuano a fare affari con individui od entità inserire nella lista nera degli Usa. L'amministrazione Trump ha annunciato il ripristino di tutte le sanzioni Usa sull' Iran che erano state revocate con l'accordo sul nucleare del 2015.

Le sanzioni, che entreranno in vigore in queste ore, riguardano i settori dell'energia, del trasporto marittimo e quello finanziario. Si tratta della seconda tranche di misure restrittive reintrodotte dall'amministrazione Trump dopo l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano del luglio 2015. l segretario di stato Mike Pompeo e quello al tesoro Steve Mnuchin hanno spiegato che le sanzioni resteranno in vigore fino a che Teheran non finirà di sostenere il terrorismo, rinuncerà al suo coinvolgimento militare in Siria e fermerà completamente i suoi programmi nucleare e missilistico.

Rammarico Ue. L'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, in una nota congiunta con i ministri degli Esteri e delle finanze di Francia, Germania e Gb, i paesi Ue che hanno negoziato l'accordo con l' Iran, esprime «profondo rammarico» per l'ulteriore ripristino di tutte le sanzioni Usa a Teheran. Nella nota si sottolinea l'importanza di mantenere ed implementare l'accordo Jcpoa, «fondamentale per la sicurezza dell'Europa, della regione e del mondo intero» e che «l' Iran continui ad attuare integralmente tutti i suoi impegni nucleari».