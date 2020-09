La replica velenosa di Donald Trump: «Meghan Markle? Auguro tanta fortuna a Harry»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 15:22

Rapida e pungente è arrivata la replica del Presidente Donald Trump. Dopo l'apparizione in tv del Principe Harry e di Meghan Markle e del loro invito a votare con coscienza alle prossime elezioni americane (3 novembre), Trump ha risposto: «e auguro a Harry tanta fortuna, perché ne avrà bisogno». Un commento velenoso che ha fatto il giro del mondo nel tempo di un click.Martedì 22 settembre, i Duchi del Sussex sono apparsi in tv per celebrare la nomina fra le 100 persone più influenti del 2020 secondo il Time. Harry e Meghan hanno approfittato dell'occasione per parlare delle imminenti elezioni americane di inizio novembre e per lanciare un messaggio chiaro e tondo: «. Votate e respingete i discorsi di odio e la disinformazione».In molti hanno visto nel messaggio di Meghan Markle, nata a Los Angeles,. Questo, durante la conferenza stampa dalla Casa Bianca di ieri sera, ha replicato alla Duchessa. Una giornalista gli ha domandato: «Crede che la coppia reale abbia essenzialmente incoraggiato gli elettori a votare per Joe Biden ?». La risposta del Presidente è stata secca: «Non sono un suo fan(di Meghan, ndr) e lei probabilmente lo sa. Maperché ne avrà bisogno».