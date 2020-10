Incendi California, stabilito nuovo record: nel 2020 è andata in fumo la più grande area di sempre

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2020 è un anno davvero infernale, e l'ultima notizia che arriva dagli Stati Uniti lo dimostra ancor di più. Quest'anno si è registrata infatti. Mai prima d'ora era andata in fiamme un'area così vasta nello Stato californiano (in proporzione). Il nuovo record arriva a meno di un mese dalla visita del Presidente Trump di metà settembre, che in quell'occasione ha minimizzato ancora una volta il tragico impatto dell'emergenza climatica Il Los Angeles Times dichiara che domenica 4 ottobre la California ha stabilito un nuovo drammatico record. Con oltre 4 milioni di acri di terra bruciati (quasi 16mila chilometri quadrati:), la stagione degli incendi 2020 è la peggiore della storia della California. Il precedente record apparteneva al 2018, con 1,8 milioni. In pratica quest'anno è andata in fumo più del doppio della superficie della precedente peggior stagione.I numeri di questa tremenda catastrofe, forniti dal Dipartimento Forestale e di Protezione dagli incendi della California, fanno impallidire. 31 morti, più di 8mila edifici distrutti, decine di migliaia di sfollati.. Agosto 2020 è stato il più caldo mai registrato, perciò gli scienziati concordano sull'enorme influenza che i cambiamenti climatici hanno avuto nel disastro.. Anche perché, avvertono le autorità, siamo ancora lontani dalla fine di questo inferno.