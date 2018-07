Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NEW YORK – Evacuata la Statua della Libertà, dopo che sette dimostranti si sono arrampicati sul monumento per protestare contro la politica dell’immigrazione adottata dall’Amministrazione Trump.Dopo l’intervento della polizia sei dei dimostranti si sono fatti arrestare, mentre una è rimasta accampata ai piedi della Statua, rifiutandosi di scendere.Non si conosce ancora l’identità della donna, che ha scelto proprio il giorno dell’Indipendenza, la più sacra festa nazionale, per il suo gesto di protesta.La contestatrice è un donna di colore che indossa una maglietta con lo slogan "Rise and Resist" (Alzati e Resisti). E' stata lei a stendere uno striscione con la scritta “Abolish Ice”, con cui cioé invitava ad abolire l’Immigration and Custom Enforcement, l’agenzia federale responsabile dell’arresto e della deportazione degli immigrati clandestini.In questi giorni gli Stati Uniti vivono una situazione di estrema tensione proprio sul fronte dell’immigrazione, dopo che Trump ha adottato la politica della “tolleranza zero” che ha avuto come conseguenza la separazione di intere famiglie e l’allontanamento di quasi 2500 bambini dai loro genitori. La protesta nazionale per questa “tolleranza zero” è stata massiccia e bipartisan, e il presidente ha deciso di rinunciarvi, ma rimane il problema di oltre 2000 bambini già allontanati dalla loro famiglia, che non sono stati ricongiunti.Inoltre si è scoperto che il Dipartimento della Giustizia ha cominciato a presentare ai migranti un documento con una sola drastica alternativa: “ve ne andate con i vostri figli, o senza i figli, ma ve ne andate”. In tal modo però non si offre ai richiedenti asilo - come vuole la legge - la possibilità di essere ascoltati da un giudice che valuti se la loro richiesta sia valida o no.