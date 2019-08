Donald Trump vuole comprare la Groenlandia

di Loris Alba

vorrebbel'isola più vasta del pianeta, la. A dare la notizia del forte interessamento del tycoon alle terre dell'estremo nord dell'Atlantico è ilSecondo quanto riferito dalha già discusso l'idea durante una cena dello scorso anno in cui ha affermato di aver sentito che la Danimarca sta trovando abbastanza oneroso il sostegno finanziario al territorio.Il presidente deglisi sarebbe così informato "ripetutamente" con i suoi collaboratori, anche se alcune volte in maniera non troppo seria, sulle possibilità di un acquisto del territorio autonomo danese da parte degliSecondo due persone vicine al Presidente, citate dalcome fonti anonime, il tycoon avrebbe persino chiesto all'avvocato delladi sondare l'idea.Non è questo il primo tentativo di acquisto del vasto territorio da parte di un leader americano. Nelinfatti, gli Stati Uniti proposero di pagare alla Danimarca 100 milioni di dollari per avere l'isola.Né lané lahanno commentato immediatamente la notizia. A settembre intanto,si recherà ain visita ufficiale e potrebbe essere questa l'occasione per affrontare seriamente l'argomento, cercando forse di intavolare una trattativa. Nell'incontro, la prospettiva di acquistare il territorio non dovrebbe essere però all'ordine del giorno.