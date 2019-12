Donald Trump, accuse al figlio Donald jr: «Ha ucciso una rara pecora gigante in Mongolia»

, figlio maggiore del presidente americano, ha ucciso una rara pecora gigante questa estate in Mongolia, ma ha poi ottenuto un permesso retroattivo dalle autorità di Ulan Bator. A rivelare le gesta venatorie del figlio di Donald trump è il sito ProPublica: il giovane Trump si è recato in Mongolia in agosto, con un viaggio comprato nel 2015 ad una raccolta di fondi a favore della maggiore lobby delle armi americana, la National Rifle association.La pecora gigante, un esemplare di argali, una specie considerata in pericolo, è stata uccisa durante una battuta di caccia notturna. Non è chiaro se il figlio del presidente si sia portato a casa la testa dalle grandi corna ritorte dell'animale, per la cui importazione avrebbe avuto bisogno di un permesso delle autorità statunitensi.Come figlio del presidente americano, Donald Jr è stato accolto calorosamente dalle autorità della Mongolia. Ha avuto un incontro privato con il presidente Khaltmaagiin Battulga e durante il suo viaggio è stato protetto dai servizi di sicurezza dei due paesi. Il permesso di caccia all'argali, che viene raramente concesso e sempre in cambio di un lauto pagamento, è stato emesso il 2 settembre, dopo l'uccisione dell'animale.Stretta fra Russia e Cina, la Mongolia è alleata degli Stati Uniti. Poco prima del viaggio di Donald jr, vi era stato un importante incontro bilaterale alla Casa Bianca. Un portavoce del figlio di Donald Trump ha rifiutato di rispondere alle domande di ProPublica, limitandosi a dire che si è trattato di un viaggio privato. Donald junior e il fratello Eric erano già stati criticati per le foto con animali uccisi durante una battuta di caccia in Zimbabwe nel 2012. Questa volta il figlio del presidente ha diffuso sui social varie immagini del suo viaggio, ma nessuna con la pecora uccisa.