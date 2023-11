Ostaggi in cambio di una tregua, i Paesi arabi trattano con Hamas

Ostaggi liberati in cambio di una tregua. Secondo la tv cairota AlQahera New, l’Egitto e il Qatar (con l’appoggio degli Stati Uniti) sarebbe vicino al raggiungimento di una tregua umanitaria nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione di un certo numero di ostaggi. Una fonte vicina ad Hamas ha confermato le trattative in corso: gli ostaggi messi sul piatto sarebbero 12, tra cui sei americani, in cambio di tre giorni di pausa dai bombardamenti, che consentirebbe all'Egitto di fornire aiuti umanitari sia al sud che al nord di Gaza.

La trattativa però è complicata. Anche perché Hamas gioca al rilancio. Abu Obeida, il portavoce delle Brigate al Qassam, ala militare di Hamas a Gaza, ha detto alla tv pubblica israeliana Kan che «la strada unica ed evidente per la liberazione degli ostaggi è un accordo che preveda lo scambio di prigionieri totale o parziale». Un negoziato dunque che è anche una mela avvelenata per il governo israeliano, stretto tra le pressioni per riportare a casa gli ostaggi e l’obiettivo di sradicare Hamas: non solo i vertici, ma l’intera ala armata. Sono «uomini morti che camminano», ha detto ieri il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Jonathan Conricus.

Sul campo di battaglia intanto l’invasione terrestre dell’esercito israeliano sembra prossima all’atto finale. Ieri i soldati si sono attestati a 700 metri dall’ospedale al Shifa, nel cuore di Gaza City. L’Idf sostiene che lì si trovi il centro di comando di Hamas. «La maggior parte degli alti dirigenti politici e militari di Hamas si nasconde negli ospedali, soprattutto nell'ospedale Al-Shifa» avrebbe rivelato uno dei terroristi catturati dalle forze israeliane nel corso degli interrogatori, alcuni estratti dei quali sono stati pubblicati dallo Shin Bet. Da questi emergerebbe che Hamas utilizza ambulanze, ospedali, moschee e scuole per attività terroristiche. Israele si prepara al colpo finale ad Hamas, tra le macerie di Gaza. Ecco perché ieri il portavoce dell'esercito in lingua araba Avichay Adraae ha sollecitato i cittadini di Gaza ad andaresene: «Se tieni a te stesso e ai tuoi cari, dirigiti a sud».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 06:00

