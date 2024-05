Oslo, Madrid e Dublino sfidano Israele «Riconosciamo lo Stato di Palestina»

di Giammarco Oberto

​​​​

Israele e Palestina sono già di fatto due Stati con uguale diritto a esistere. Almeno per una bella fetta di Mondo. A cui ora si aggiungono Spagna, Norvegia e Irlanda. L'annuncio è arrivato ieri, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, dai rispettivi premier, Pedro Sanchez, Jonas Gahr e Simon Harris. Si aggiungono ai 142 Stati membri dell'Onu hanno già fatto questo passo (i tre quarti delle Nazioni del Mondo), 9 nella Ue.

Di fatto il riconoscimento - la cui ufficialità è prevista il 28 maggio - è simbolico, perché i singoli Stati non possono ammettere la Palestina come Stato membro dell'Onu a pieno titolo. Ma il segnale è potente. Ed ha scatenato l’ira di Israele, che ha annunciato il «richiamo immediato» dei suoi ambasciatori nei tre Paesi. «La decisione invia un messaggio ai palestinesi e al mondo: il terrorismo paga» ha scritto su X il ministro degli Esteri Israel Katz. Ancora più chiaro il premier Netanyahu: per lui riconoscere uno Stato palestinese è «una ricompensa ad Hamas». «L'80% dei palestinesi in Cisgiordania - afferma - sostiene il terribile massacro del 7 ottobre. E a questo male non bisogna dare un Paese. Un premio al terrorismo non porterà la pace e non ci impedirà nemmeno di sconfiggere Hamas». La mossa di Madrid, Oslo e Dublino è stata accolta dall’Autorità nazionale palestinese con entusiasmo. Da Ramallah il presidente Abu Mazen ha esortato gli altri Paesi della Ue a fare altrettanto. Esulta anche Hamas, per cui il riconoscimento «è il risultato diretto della coraggiosa resistenza del popolo palestinese». Gli Usa restano freddi: «La posizione del presidente Biden è chiara: gli Stati Uniti continuano a sostenere una soluzione a due Stati», ha sottolineato in un briefing alla Casa Bianca il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan. Ma Washington ritiene che «uno Stato palestinese dovrebbe essere realizzato tramite trattative dirette fra le parti» e che «un riconoscimento unilaterale della Palestina non possa portare alla pace».

Per chiarire perché mai Israele scenderà a patti con i palestinesi - se ancora ce ne fosse bisogno - lo Stato ebraico ha diffuso il video choc del rapimento di cinque soldatesse avvenuto il 7 ottobre nel kibbutz Nahal Oz. Sedute a terra, i volti e i vestiti lordi di sangue, terrorizzate. «Cani, vi schiacceremo» urlano i miliziani che le circondano. Ma anche: «Siete belle sioniste». Un terrorista dice a un altro: «Queste sono le ragazze che possono rimanere incinte». «Sono scioccato - ha scritto su X Netanyahu - continueremo a fare di tutto per riportarle a casa. La brutalità dei terroristi non fa che rafforzare la mia determinazione a lottare con tutte le mie forze fino all'eliminazione di Hamas, per garantire che ciò che abbiamo visto stasera non accada mai più».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA