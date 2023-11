Nuove bombe sul campo profughi I primi quattro italiani fuori da Gaza

Il valico di Rafah si è aperto per la prima volta 24 giorni dopo l’inizio della distruzione. Da una parte l’Egitto e le file di camion di aiuti umanitari fermi in attesa del via libera. Dall’altro, migliaia e migliaia di palestinesi in fuga dalla Striscia. Ma l’unico posto di frontiera non controllato di Israele si è aperto solo per un numero di profughi tra i 450 e i 500, per tutti gli altri l’inferno continua.

Grazie alla mediazione del Qatar tra Israele ed Egitto, sono passati cittadini stranieri, palestinesi con il doppio passaporto e i feriti più gravi. Ed è finalmente riuscito a uscire dalla Striscia anche il primo gruppetto di italiani, quattro dei 19 che alla Farnesina risultano essere bloccati a Gaza dall’inizio della controffensiva di Israele. I quattro che ora sono al sicuro al Cairo sono volontari di Ong internazionali. Uno di loro ha moglie palestinese. L'operazione, resa molto complessa dalla situazione sul terreno e dalla difficoltà nelle comunicazioni - sottolinea la Farnesina - è stata portata a termine grazie all'azione combinata dell'ambasciata a Tel Aviv e dell'ambasciata al Cairo, con «l’apporto determinante della nostra intelligence».

Intanto la morsa dell’esercito israeliano si sta chiudendo su Gaza City, circondata dai tre lati terrestri: nord, centro e sud.

Nel frattempo sulla Striscia continuano a piovere le bombe, anche su zone residenziali. Ieri è stato di nuovo colpito il campo profughi di Jabalia, teatro di una strage di civili appena 24 ore prima. I morti sarebbero decine, secondo il capo degli affari umanitari dell'Onu Martin Griffiths. Le notizie sono frammentarie, perché la rete internet è di nuovo caduta. Impossibile anche verificare quanto sostiene Hamas: nel bombardamento di ieri su Jabalia, sarebbero rimasti uccisi anche sette ostaggi, «tre dei quali stranieri».

