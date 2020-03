Lo zoo riduce le visite e attiva la webcam: il balletto del custode in diretta streaming è esilarante Video

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 22:12

L'occhio dellaarriva dappertutto ed è diventato virale unche mostra un custode dello, in Australia, ballare in diretta streaming. Il filmato è stato catturato dalla telecamera usata per monitorare le giraffe. In questi giorni, in cui in tutto il globo i luoghi pubblici sono off limits, il web resta l'unica consolazione. Attraverso la webcam si osservano molti luoghi familiari o esotici ormai poco frequentati. Come sottolinea il Daily Mail, la danza esilarante del custode è stata catturata in un video e ha fatto sorridere molti utenti dei social. La popolare attrazione turistica ha recentemente creato una serie di video live-steam di alcuni dei suoi recinti per animali affinché gli spettatori possano guardare a casa gli animali dello zoo costretto a ridurre drasticamente le visite a causa della pandemia diin corso.Il guardiano dello zooha deciso di dare agli spettatori della Giraffe Cam sulun po' di sollievo e di comicità con i suoi movimenti. Tutto è accaduto davanti a ignari visitatori online dello zoo.Nel video Adam si guarda intorno per assicurarsi che i colleghi non siano nelle vicinanze prima di lanciarsi in una performance energica. «Ci sono state così tante brutte notizie negli ultimi tempi, questo mi ha fatto sorridere e ne avevo tanto bisogno», ha commentato una persona su