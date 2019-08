Zio uccide la nipote di 21 anni: «Avevamo una relazione, ma lei voleva lasciarmi»

Venerdì 2 Agosto 2019, 15:10

Hafino a casa e poi l'ha. Stephen Myers, 44 anni di Miami, in Florida, è stato accusato perWinnie Mendoza. Lo, in preda a una folle gelosia, avrebbe sparato diversi colpi di pistola contro la ragazza, lasciandola a terra priva di vita. La causa del violento scatto sarebbe stata in unalei aveva deciso di troncare ma lui non lo accettava.L'uomo, marito della sorella del padre della vittima, aveva da sempre avuto un buon rapporto con la ragazza e nessuno lo avrebbe mai creduto di un simile gesto. Secondo quanto riporta Metro, tra i due c'era una relazione clandestina che la 21enne aveva deciso di interrompere. Lo zio però non ha accettato la sua decisione, così l'ha seguita fino a casa nel tentativo di farle cambiare idea, fino a quando non si è reso conto che non c'era più nulla da fare e l'ha ammazzata.Ad allertare la polizia sono stati i vicini, spaventati dagli spari. Quando gli agenti sono arrivati nell'appartamento la ragazza era già priva di vita e lo zio era tornato dalla moglie alla quale aveva confessato cosa aveva fatto prima di darsi alla fuga. Il 44enne è stato però ritrovato e arrestato, accusato di omicidio è in attesa di processo.