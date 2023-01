Zelensky: «Putin vivo? Non ne sono sicuro». Mosca: «Lui e la Russia esisteranno sempre»

di Redazione web

Volodymyr Zelensky non è «del tutto sicuro» che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e sia lui a prendere le decisioni in Russia: lo ha detto il leader ucraino durante il suo intervento in videocollegamento al Forum economico di Davos. Lo riportano i media nazionali. «Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo, che a volte appare contro il chroma key, sia davvero lui», ha risposto Zelensky a una domanda sulla possibilità di colloqui di pace.

Che cos'è il Chroma Key

Il chroma key a cui fa riferimento Zelensky è una tecnica di effetti visivi utilizzata per alterare lo sfondo intorno al soggetto di un video. Alcuni ritengono che Putin la utilizzi per i suoi impegni pubblici in televisione, per sembrare che stia visitando dei luoghi mentre in realtà si trova in un luogo sicuro.

Kiev chiede nuove armi

Kiev chiede ai suoi alleati di rafforzare le forniture di armi. «Ci rivolgiamo a tutti gli Stati partner che hanno già fornito o stanno pianificando di fornire aiuti militari, invitandoli ad aumentare considerevolmente il loro contributo», scrivono in una dichiarazione congiunta i ministri della Difesa e degli Esteri, Oleksiy Reznikov e Dmytro Kuleba. I due sollecitano una dozzina di Paesi tra cui la Turchia - che si propone come mediatore nel conflitto - e la Germania - che secondo gli ucraini è lenta nel rispondere alle richieste di Kiev - a fornire i carri armati Leopard, «uno dei bisogni più urgenti e pressanti» dell'esercito.

La risposta del Cremlino

«La Russia e Putin esistono ed esisteranno» e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe rendersene conto il prima possibile per il bene del suo Paese. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a Zelensky, che in un intervento video al vertice di Davos si era detto «non del tutto sicuro» che Putin sia ancora vivo.

