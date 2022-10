Zelensky, quando cantava e ballava con l'amico (e 'megafono') di Putin: il video diventa virale

C'eravamo tanto amati. Ma il web non dimentica. E magari ci mette un po', ma basta poco per far tornare in auge alcuni filmati di un passato neanche così remoto. Lo dimostra la storia dei rapporti tra Volodymyr Zelensky e la Russia. Era il Capodanno del 2013 e l'attuale presidente dell'Ucraina era semplicemente un uomo di spettacolo molto amato in tutta l'ex Unione Sovietica.

Zelensky, il Capodanno in festa con Solovyov

Nelle ultime ore, è diventato virale su tutti i social un video di Volodymyr Zelensky che, non ancora 35enne, era tra i protagonisti dei festeggiamenti del Capodanno televisivo in Russia. Solo un anno più tardi, Vladimir Putin avrebbe deciso di annettere la Crimea e, nella tv di Stato russa, si festeggiava come al solito il nuovo anno con un varietà pieno di artisti e personaggi dello spettacolo. Tra cui Volodymyr Zelensky, che all'epoca non aveva ancora immaginato la sceneggiatura di Servitore del Popolo né tantomeno di entrare in politica.

L'attuale presidente dell'Ucraina cantava e ballava, divertendosi con il pubblico e con i conduttori. Tra questi ultimi, c'è un volto noto che sicuramente non sfuggirà ai più attenti. Uno dei presentatori balla come John Travolta in Pulp Fiction e scherza con Zelensky: si tratta di Vladimir Solovyov, conduttore televisivo e amico fraterno di Putin. Tanto da diventarne il 'megafono', presentandolo ai grandi eventi pubblici e supportando la propaganda russa in ogni occasione, trasmissioni tv comprese. Quasi quotidianamente, Solovyov elogia l'invasione russa e critica ciò che chiama il «regime nazista» di Kiev. Quello guidato da quell'artista e comico con cui, nove anni fa, ballava e scherzava.

