Zelensky prende in giro Putin, la barzelletta da David Letterman su Netflix: ecco cosa ha detto Nel programma My next guest, il conduttore americano intervista Zelensky, che scherza sulla guerra prendendo in giro il presidente russo







di Redazione web Si è ritirato dalle scene televisive, ma il suo nome è ancora un brand, David Letterman, il popolare giornalista americano che per anni ha condotto il suo talk show, ha intervistato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky nel suo programma per Netflix. Un'intervista schietta, in cui Zelensky ha confessato che se lo zar morisse, cioè Vladimir Putin, la guerra finirebbe nell'immediato. Avatar negli abissi, esce il sequel dopo 13 anni: tra famiglia ed ecologia. Kate Winslet tra i nuovi personaggi Come va la guerra Il faccia a faccia è stato registrato due mesi fa, quindi la situazione era diversa da ora, forse anche dal punto di vista diplomatico. Curioso che durante l'intervista Zelensky abbia anche raccontato una barzelletta sul presidente Putin, che viene preso in giro, con tanto di mimica facciale. Nel dialogo tra due persone, uno chiede all'altro la situazione della guerra in Ucraina: «Come sta andando la guerra? Beh, la Russia ha perso 70 mila soldati, hanno esaurito i missili, sono state distrutte le strutture militari. E la Nato? La Nato deve ancora arrivare». Oltre allo spazio per l'umorismo nero, Zelensky ha anche ribadito che se Putin morisse, non ci sarebbe la guerra perché un regime autoritario si regge sul controllo da parte di una persona. «Ipotizziamo che Putin prenda un brutto raffreddore, o che accidentalmente cada da una finestra e muoia. La guerra continuerebbe?» chiede il giornalista americano. «No», è la secca risposta del leader ucraino. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 11:51

