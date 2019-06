Youtuber mette il dentifricio in un biscotto e lo offre a un clochard, l'umiliazione finisce in rete: condannato

Lunedì 3 Giugno 2019, 20:34

Hacredendo di fare una bravata divertente, ma ora. Kanghua Ren, star diha riempito une poi lo ha offerto a un clochard, il tutto filmando la scena e postandola online.Il video è stato visto da centinaia di utenti che però non hanno colto quello che sarebbe dovuto essere il lato divertente della storia, così per il giovane è scattato un procedimento penale che si è concluso con una condanna a 15 mesi di carcere. Lo youtuber dovrà risarcire la vittima per 20 mila euro e dovrà anche chiudere tutti i suoi canali social.I fatti risalgono a 2 anni fa, all'apice del successo per ReSet. Il ragazzo era diventato famoso in rete grazie alle sue candid camera che divertivano i ragazzi e non solo, ma con il senzatetto è andato oltre il limite. Un utente gli suggerì di sabotare un biscotto Oreo con del dentifricio e lui ha seguito il consiglio: ha dato il dolce al clochard fuori da un supermercato che subito dopo ha iniziato a stare male. Per tutto il tempo ha filmato quanto stava accadendo suscitando l'indignazione di molte persone.Il giudice ha stabilito che non si sarebbe trattato di un gesto isolato e che lo youtuber avrebbe compiuto atti di violenza simili provando a spacciarli per atteggiamenti goliardici. Inaccettabile per il magistrato che ha così stabilito la pena più dura.