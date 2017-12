Yemen, New York Times: "Le bombe italiane vendute a Riad usate su civili" Video

"Bombe italiane, morti yemenite": è il titolo del New York Times per un video reportage sulla vendita all'Arabia Saudita di armi prodotte in Sardegna. Armi che, riporta il giornale mostrando alcune immagini, verrebbero usate anche contro civili inermi nello Yemen, Paese martoriato dalla guerra civile.

Nonostante il governo italiano abbia più volte negato attività illegali dietro la vicenda, il Nyt solleva dubbi su una presunta violazione di leggi nazionali e internazionali.

Per i trattati internazionali poi - mette ancora in evidenza il Nyt - è proibito esportare armi quando ci si trova di fronte a una situazione di violazione dei diritti umani. Le immagini mostrano diverse vittime civili in Yemen, tra cui molti bambini, apparentemente causate dalle bombe prodotte in Sardegna, come testimonierebbero i frammenti degli ordigni ritrovati sul luogo delle stragi.