Yakutsk, la città più fredda al mondo con temperature di -50°: ecco dove si trova

Una temperatura che scende al di sotto dei -50° a Yakutsk, giustamente ritenuta la città più fredda della Terra, nella gelida Siberia, in Russia, dove in questi giorni le temperature hanno toccato anche i -52 gradi Celsius. Un vero e proprio primato, per la città che si trova a 5.000 km dal Cremlino di Mosca, abitata dai lavoratori della miniera, abituati a convivere con lunghi inverni a meno 40.

Imparare a sopravvivere

«Non puoi combatterci contro. O ti adegui oppure soffrirai sempre il freddo» ha detto Anastasia Gruzdeva una delle residente di Yakutsk parlando con Reuters, che indossava con due sciarpe, due paia di guanti e più cappelli e cappucci sovrapposti. Un altro residente, che vende pesce congelato al mercato locale senza bisogno di frigorifero o congelatore, afferma che non ci sono segreti particolari per affrontare il freddo. «Basta vestirsi in modo caldo, a strati, come una cipolla». Un consiglio che affonda le origini nella notte dei tempi.

Suoi social sono tanti i video che si possono trovare sulle persone che vivono in questa città siberiana o viaggiatori che si vogliono mettere alla prova visitandola, per capire cosa si provi a vivere in una città sempre congelata, dove la temperatura più bassa mai registrata ha raggiunto i meno 72 gradi Celsius.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 19:36

