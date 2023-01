«Xi Jinping sta preparando il popolo cinese alla guerra»: le parole choc del generale McMaster

di Redazione web

Il presidente cinese Xi Jinping sta «preparando il popolo cinese alla guerra». Parole durissime, quelle pronunciate da Herbert Raymond McMaster, ex consigliere per la sicurezza nazionale durante il mandato di Donald Trump, durante la trasmissione della Cbs, Face The Nation, condotto dalla giornalista Margaret Brennan; secondo l'ex consigliere McMaster, gli Stati Uniti dovrebbero fare attenzione a «non cadere nelle stesse trappole di Vladimir Putin», in merito alle presunte mire del governo cinese sull'isola di Taiwan, la fabbrica mondial dei chip.

Infertilità maschile, la seconda eiaculazione migliora le possiblità di una gravidanza: la ricerca dell'Università di Catania

Aria di guerra

McMaster, oggi generale in pensione, è stato consigliere per la sicurezza nazionale nel 2017 e nel 2018 sotto l'ex presidente Trump, ma nel corso della trasmissione su Cbs si è detto preoccupato delle potenziali minacce di Xi, aggiungendo che il leader «intende quello che dice», perché il presidente cinese nei discorsi più recenti avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo, dicendo al popolo cinese che ci vorranno sacrifici per riportare la Cina alla grandezza.

Cina aggressiva

«La Cina è diventata sempre più aggressiva, non solo dal punto di vista economico e finanziario e dal punto di vista della diplomazia ma fisicamente, con i suoi militari», ha aggiunto McMaster, che ha esortato gli Stati Uniti ad aumentare la propria presenza militare nella regione dell'Asia del Pacifico. «Se gli americani facessero solo un po' di più, molti dei nostri alleati seguiranno l'esempio e rafforzeranno anche le loro capacità e capacità difensive» ha sottolineato il generale americano in pensione.

Inoltre lo scorso novembre, Xi Jinping avrebbe esortato l'esercito cinese a essere pronto per una potenziale guerra con Taiwan, auspicando che l'Esercito popolare di liberazione diventasse una forza di livello mondiale entro il 2027.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA