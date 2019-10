Arrestato il mostro di Nantes, uccise moglie e 4 figli: in fuga per 8 anni con un "nuovo" volto

Arrestato il mostro di Nantes . È finita dopo otto anni di fuga la caccia a, soprannominato il «mostro di Nantes», accusato di aver sterminato la moglie e i quattro figli nel 2011. L'uomo, riferisce Le Parisien, è stato arrestato oggi pomeriggio all'aeroporto di Glasgow, in Scozia, appena sceso da un volo in arrivo da Parigi Roissy-Charles de Gaulle.

Dupont era ricercato dalla polizia dall'aprile 2011 e viaggiava sotto falsa identità. Subito dopo gli omicidi, la sua macchina era stata ritrovata abbandonata al Frejus e per questo per un periodo si era pensato potesse essersi rifugiato in Italia. Di lui si era occupata anche la trasmissione ? '. Il caso aveva destato grande indignazione in Francia dopo che i corpi della moglie 48enne e i figli di 21, 18, 16 e 13 anni furono trovati fatti a pezzi, sepolti nel giardino della casa di famiglia.