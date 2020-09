Il wrestler Navid Afkari giustiziato a morte in Iran: condannato per aver ucciso un agente durante le proteste antigovernative

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 17:48

è statotramitequesta mattina a Shiraz. Era stato riconosciuto colpevole di aver accoltellato a morte un agente in borghese durante le proteste antigovernative nell'agosto del 2018 a Shiraz, anche se il suo avvocato aveva insistito sul fatto che non ci fossero prove della sua colpevolezza. Lo riporta l'agenzia di stampa Fars.e il suo caso aveva attirato l'attenzione della comunità internazionale., che aveva denunciato di essere stato torturato in carcere. Navid Afkari era stato arrestato il 17 settembre 2018 insieme ai suoi fratelli Vahid e Habib dopo brevi indagini. Navid stato condannato a morte, Vahid a 54 anni di carcere e 74 frustate, e Habib a 27 anni di carcere e 74 frustate.Il Comitato olimpico internazionale ha dichiarato di essere «scioccato» dall'esecuzione in Iran di un giovane lottatore iraniano, condannato per l'omicidio di un funzionario pubblico durante proteste antigovernative nel 2018. Navid Afkari è stato giustiziato in una prigione di Shiraz, «una notizia molto triste, il Cio ne è scioccato ha aggiunto. Il presidente, Thomas Bach, informa il Cio, aveva fatto »appelli personali diretti alla Guida suprema e al presidente iraniani e ha chiesto pietà per Afkari, nel rispetto della sovranità dell'Iran«.