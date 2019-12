"World Sleep Out", i newyorkesi dormono a Times Square per raccogliere fondi per i senzatetto

Babbo Natale sniffa cocaina, il maglione di Walmart scatena le polemiche

Lunedì 9 Dicembre 2019, 17:50

Le notti di dicembre aoffrono decorazioni scintillanti, attori in costumi che inossano cappelli di Babbo Natale e posano per i selfie con i turisti e la musica natalizia che sembra suonare all'infinito. Ma c’è anche uno spettacolo diverso: famiglie, distese su cartone e nascoste in sacchi a pelo, che passano la notte nella piazza.Alcuni cittadini hanno deciso di dormire Times Square per raccogliere fondi proprio per i senzatetto: “Sono nervoso per i topi – ha spiegato al “The Independent” Jeanette Guzman, che è venuta a dormire fuori dal Queens con tutta la sua famiglia - Ma vogliamo sentire com'è e cosa dormono i senzatetto per strada ... e anche raccogliere fondi”.L'evento è stato organizzato dal “”, un'iniziativa annuale che porta consapevolezza sui 100 milioni di senzatetto e sfollati in tutto il mondo e nel mentre riceve donazioni per enti di beneficenza locali e internazionali. Quest'anno hanno visto migliaia di partecipanti e celebrità unirsi alla causa in tutto il mondo, da Helen Mirren, che ha letto storie della buona notte agli aderenti all’iniziativa a Trafalgar Square, Londra, a Will Smith, che ha eseguito la sigla della serie tv “Willie, il principe di Bel Air”.Mentre i partecipanti a Manhattan trascorrevano la notte a temperature quasi gelide e sotto le luci artificiali che non si abbassano mai, anche nelle ore del mattino - la realtà di quanto sia difficile dormire fuori è diventata più chiara."Ti dirò cosa: se ti guardi intorno a New York City, ci sono un sacco di appartamenti di lusso vacanti di cui non avevamo bisogno ... mentre ci sono 60.000 persone senza fissa dimora", afferma Jumaane Williams, avvocato di New York City presente all'eventoIl World Sleep Out è stato avviato da Josh Littlejohn, che ha ideato per aiutare i senzatetto a Edimburgo, in Scozia. Littlejohn racconta a The Independent di essere diventato attivo nella causa dopo che un senzatetto è arrivato nel suo locale in cerca di lavoro: "È stato un po 'per caso, dopo che il giovane è entrato e ci ha chiesto se poteva avere un lavoro, ci siamo immersi di più nei problemi”.Le idee di Mr Littlejohn si espansero presto: aiutò a fondare una catena di ristoranti che donava tutti i loro profitti a cause sociali e la sua campagna per dormire fuori continuò a crescere.Ha deciso di chiamare il dipartimento dei parchi di New York per un capriccio, un giorno, per vedere come avrebbe potuto in qualche modo ottenere i permessi per ospitare la sua manifestazione nella Grande Mela. Ispirato dall'atteggiamento possibilista della città e da alcuni incontri "casuali" - incluso uno con l'ex capo dello staff dell'ex sindaco di New York Rudy Giuliani - era fiducioso delle sue prospettive. Tuttavia, non avrebbe mai immaginato che la città avrebbe concesso un permesso per dormire a Times Square: "Con mia grande sorpresa e vera gioia, hanno firmato con noi chiudendo l'intero tratto di Times Square".Il World Sleep Out mira a raccogliere $ 50 milioni (£ 38 milioni) in donazioni per beneficenza, tra cui il Fondo Malala, l'Istituto di senzatetto globale e altro ancora. Il signor Littlejohn ha anche creato una nuova organizzazione benefica chiamata World Sleep Out Trust.