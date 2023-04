Wita Zesu, la tiktoker fa infuriare i follower. La star dei social al ristorante manda indietro il cibo: «L'uovo non è dove vorrei»

Winta Zesu nella vita è una modella, ma da quando ha fatto uscire il suo lato "perfettino" su TikTok è diventata una vera e propria star dei social. Non certo la più amata dai follower, ma sicuramente il numero di visualizzazioni e di commenti la appagano, nonostante molti siano negativi.

Chanel Totti, il profilo tiktok bloccato diventa un caso: «Qualcuno ha segnalato i suoi contenuti»

Frank Gramuglia, la star di TikTok che ha lasciato il lavoro in hotel: «Non arrivavo a fine mese, adesso guadagno col minimo sforzo»

La tiktoker che fa infuriare i follower

Sulla piattaforma social più amata dai giovani, la modella ha iniziato a scatenare grandi polemiche dopo aver postato una serie di video in cui manda indietro i piatti al ristorante per motivi molto futili. Ad esempio? L'uovo in camicia che ha ordinato non era sopra il salmone, ma di lato.

Un comportamento che, oltre a indispettire camerieri e ristoratori, ha scatenato una vera e propria ondata di odio nei suoi confronti, ma a lei non sembra interessare. I suoi video, infatti, hanno raccolto milioni e milioni di visualizzazioni e i commenti sono sempre di più. Una reazione di massa che la fa guadagnare molto bene e che gioca a suo favore.

I suoi video scatenano sempre la reazione indignata di migliaia e migliaia di utenti. È costantemente vittima di parole colme d'odio, ma a Insider la giovane modella ha confessato: «Non sono davvero così. Lo faccio perché ho visto che questo comportamento funziona. Le persone si indignano perché mi comporto male con i camerieri che non possono rispondermi male. Ma indignandosi mi rispondono e guardano il video, segnalandolo anche ad amici e parenti e io ci guadagno in visibilità. Non sono così "perfettina" anche se alcune cose in certi ristoranti non le sopporto». Il problema è che tutto quello dice non corrisponde proprio alla verità...

Cacciata dai ristoranti

L'influencer, infatti, non ha precisato il fatto che lei è stata spesso cacciata a male parole dai locali. Ormai ha esasperato questo aspetto del suo carattere per creare contenuti per il suo profilo, ma nonostante il successo sui social network, la giovane è stata bandita da molti locali chic di Londra e se vuole continuare a produrre questi contenuti dovrà spesso cambiare città...

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA