Willie il Coyote e Beep Beep nella realtà: il video che ha fatto impazzire il web

Cani che scovano i malati di Covid: sperimentazione al via in Gran Bretagna

falchi, aquile, moffette, procioni, gatti domestici e coyote. Proprio la lunga lotta per la sopravvivenza di fronte alla caccia di questi canidi è diventata la trama centrale intorno a cui si snodano le avventure di Willie il Coyote e Beep Beep nel cartone animato creato da Chuck Jones e Michael Maltese per la Warner Bros.

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucson pic.twitter.com/a64qEbcCdv — Michael Thomas Bogan (@mtbogan) May 10, 2020

Nel filmato, girato da un utente di Twitter nei pressi di Tucson, in Arizona, si vede proprio un coyote inseguire un road runner, salvo poi desistere quando il volatile riesce a mettersi in salvo. Tra i commenti degli utenti è possibile anche notare quali sono i più appassionati del cartone animato, come ad esempio:

.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono stati i protagonisti di un cartone animato (il cui titolo originale è Wile E. Coyote and Road Runner) capace di divertire intere generazioni di bambini in tutto il mondo. Forse non tutti sanno che si tratta di una rappresentazione di un fatto assai naturale e forse sono pochi coloro che hanno assistito ad una scena tipica di quei film d'animazione. C'è però un video, molto visualizzato in questi giorni, che permette di ovviare a questa 'lacuna'.In natura, il(Geococcyx californianus) è una delle prede di«Quando il coyote rinuncia a inseguirlo e torna indietro, sembra proprio che abbia intenzione di ordinare qualche sorta di trappola prodotta dalla ACME»