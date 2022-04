Lady Diana, dopo l'intervista alla Bbc il figlio William non volle più parlarle: la rivelazione choc

Ci sono ferite che fanno fatica a rimarginarsi. Ne sa qualcosa il principe William, che a distanza di 27 anni dalla celebre intervista di Lady Diana alla Bbc non ha dimenticato il risentimento che provò nei confronti della madre dopo le sue rivelazioni.

Lady Diana, dopo l'intervista alla Bbc il figlio William non volle più parlarle

Un nuovo libro dell'esperta reale Tina Brown dal titolo 'Palace Papers. Inside The House of Windsor-The Truth and Turmoil' racconta appunto 'la verità e il subbuglio' nella royal family all'indomani delle scottanti rivelazioni. Nel volume, in uscita il prossimo 26 aprile, l'autrice punta per la prima volta i riflettori su un retroscena privato, ancora poco indagato: la presunta reazione del duca di Cambridge, che all'epoca dei fatti aveva solo 13 anni, alle parole di sua madre Diana.

Le parole del principe William contro la Bbc

«La Bbc ha contribuito alla paura, alla paranoia degli ultimi anni di vita di mia madre» ha dichiarato lo scorso anno il futuro erede al trono al termine dell'inchiesta di Lord Dyson sulle modalità con cui Martin Bashir strappò a Lady Diana la storica intervista per conto della Bbc. «L'intervista è stata un fattore importante che ha contribuito a peggiorare la relazione dei miei genitori…Mia madre è stata tradita non solo da un giornalista canaglia, ma i vertici della Bbc che voltarono la testa, invece di fare domande scomode».

Parole che non lasciano alcun dubbio sul risentimento del principe nei confronti dell'emittente televisiva, ma che solo in parte suggeriscono cosa possa avere provato quel maledetto 20 novembre 1995, quando l'intervista venne mandata in onda. «William aveva guardato l'intervista nello studio del suo direttore, a Eton. Rivelò a un compagno di classe che non appena aveva visto il viso della madre apparire sullo schermo aveva avuto un brivido di terrore», ha scritto Tina Brown, citata da Vanity Fair. «Quando il direttore Andrew Gailey rientrò nel suo studio per riportare in camera loro William e il suo amico trovò il principe sprofondato nel divano, con gli occhi rossi dal pianto».

La reazione del principe William dopo l'intervista

Secondo la ricostruzione dell'autrice, pare che dopo l’intervista Lady Diana abbia provato a telefonare al figlio, ma che il ragazzo si sia rifiutato di prendere il ricevitore per parlarle. «[William] non poteva tollerare che sua madre parlasse male di suo padre, che avesse menzionato James Hewitt. Così, quando tornò a Kensington Palace, il sabato successivo, si sfogò. Pianse, urlò e quando la madre tentò di abbracciarlo per calmarlo, lui la respinse. Diana era certa che non l’avrebbe perdonata» ha raccontato due anni fa l'esperto Robert Lacey al Daily Mail, confermando il triste retroscena.

Poche ore dopo William si sarebbe scusato con Diana e le avrebbe regalato dei fiori. La principessa li accettò, ma capì che il danno era fatto e che ormai sarebbe stato impossibile riparare. Tuttavia, a dispetto delle recenti ricostruzioni che fanno di Lady D una donna indifesa e ingannata, Tina Brown è convinta che la moglie di Carlo sapesse esattamente cosa stava facendo.

«Non aderisco alla narrativa dominante secondo la quale Diana era una vittima vulnerabile della manipolazione dei media, niente altro che una marionetta sballottata da forze maligne oltre il suo controllo – spiega –. [Ciò] empatizza fortemente con il dolore dei figli, [ma] trovo offensivo presentare la furba e intraprendente Diana come una donna senza risorse, una ragazzina sciocca che è stata imbrogliata, o la sventurata vittima di malvagi giornalisti scandalistici». Pur senza escludere una manipolazione da parte di Bashir, «[Diana] non aveva rimpianti: aveva detto esattamente ciò che voleva dire di fronte alle telecamere».

