William vuole rivedere Harry solo ad una condizione: la particolare clausola per incontrarlo

LOLNEWS.IT - L’arrivo di Harry e Meghan Markle in Inghilterra prima di proseguire il tour in Germania li ha portati a sfiorare William e Kate, senza tuttavia incontrarli: il Frogmore Cottage dei Sussex dista infatti solo 100 metri dal nuovo Adelaide Cottage dove i Cambridge hanno trascorso il weekend con i figli. Oramai è chiaro che tra i due fratelli i rapporti siano congelati e il maggiore non ha alcuna intenzione di cedere ai comportamenti – spesso ritenuti da fonti di palazzo scortesi e esagerati – di Harry e Meghan. Ecco perché William non vuole ancora incontrare il fratello

Martedì 6 Settembre 2022, 10:43

