William e Kate travolti dalle critiche. Anche l'attrice Whoopi Goldberg chiede alla famiglia reale le scuse per il passato coloniale

Ancora polemiche. Il royal tour in Belize e Giamaica di William e Kate non ha pace. Ora, al coro di proteste, si unisce anche l'attrice Whoopi Goldberg si è unito al coro di persone che chiedono alla famiglia reale di scusarsi per il loro passato coloniale, insistendo sul fatto che la corona non può «ignorare che la Gran Bretagna ha calpestato l'India per anni».

Come riporta il Daily Mail, Whoopi, solo un mese fa, era stata sospesa dall'emittente Abc News per i suoi commenti offensivi in merito alla Shoah. L'attrice premio Oscar non ha potuto partecipare per due settimane alla trasmissione The View, dove risulta tra le conduttrici in qualità di moderatrice dal 2017.

La nota protagonista di Sister Act, che vive a New York City, ha espresso il suo parere sul tour dei Caraibi del Duca e della Duchessa di Cambridge durante la puntata di The View, di giovedì, quando si è lanciata contro la monarchia.

