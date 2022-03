William e Kate visitano il Centro culturale ucraino di Londra: «I nostri figli ci chiedono della guerra»

Dopo aver espresso la propria solidarietà al presidente Zelensky e al popolo ucraino, William e Kate sono passati dalle parole ai fatti. I duchi di Cambridge hanno visitato il Centro culturale ucraino di Londra per incontrare i volontari che in questi giorni si stanno occupando della raccolta di cibo, vestiti e medicinali da spedire alla popolazione in fuga dalla guerra.

William e Kate visitano il Centro culturale ucraino di Londra

Come suo solito, la duchessa ha scelto di comunicare la propria vicinanza al Paese indossandone i colori della bandiera: una spilletta azzurra e gialla appuntata su un maglione blu di Alexander McQueen. Durante il loro incontro William e Kate hanno ammesso di essere molto addolorati per quanto sta accadendo e di essere in difficoltà di fronte alle domande dei loro figli sulla guerra.

«I nostri sono tornati a casa chiedendo tutto – ha ammesso il principe William, riferendosi a George e a Charlotte –. Ovviamente ne stanno parlando con i loro amici a scuola». «Scelgo attentamente le parole da usare per spiegare cosa sta succedendo», ha aggiunto il nipote della regina, ammettendo il proprio sconcerto nell'assistere a un conflitto nel cuore dell'Europa.

Durante la loro visita i Cambridge hanno potuto apprezzare l'enorme sforzo dei volontari del Centro culturale ucraino e della popolazione britannica che, negli ultimi sei giorni, ha donato 132 milioni di sterline in favore dell'Ucraina.

Oltre al denaro sono state recapitate dozzine di scatoloni contenenti ogni genere di bene, dai cibi in scatola ai vestiti, dai medicinali ai prodotti di farmacia come pannolini, assorbenti e biberon. «Ma non finsice qui. La cosa più importante è che le persone diano più soldi in modo che gli enti di beneficenza e il popolo ucraino possano acquistare ciò di cui hanno bisogno con dignità» hanno detto William e Kate, che al termine del loro incontro hanno voluto ringraziare i volontari con un piccolo omaggio: alcuni vassoi di brownies al cioccolato e barrette di muesli fatti in casa direttamente da Kensington Palace.

