Il principe William e Kate Middleton in Irlanda per tre giorni: primo viaggio in un paese UE dopo la Brexit

William e Kate a teatro a Londra, il look sfavillante della duchessa conquista tutti

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 17:03

. La coppia reale ha iniziato oggiche è il primo dopo la messa in atto della Brexit. I duchi di Cambridge parteciperano a una serie di eventi, proprio nei giorni in cui la ex coppia reale composta da Harry e Meghan Markle è tornata dal Canada per degli impegno ufficiali nel Regno Unito.William e Kate celebreranno i legami del Regno Unito con uno degli stati più vicini che appartengono all'Unione Europea, imparando a conoscere la sua cultura e le iniziative per proteggere l'ambiente nelle visite a Dublino, Meath, Kildare e infine Galway, la capitale europea della cultura 2020. Durante i tre giorni di viaggio la coppia incontrerà il presidente irlandese Michael D Higgins, i leader politici e trascorreranno del tempo a Dublino, e le contee di Meath, Kildare e Galway. Nella capitale irlandese, William e Kate visiteranno il famoso birrificio Guinness e incontreranno il maestro birraio Fergal Murray, che li condurrà attraverso il processo di fabbricazione della birra e mostrerà loro come versare la pinta perfetta.Al loro ritorno si rivedranno con Harry e Meghan. Le due coppie verranno quindi riunite per la prima volta dalla Megxit per il servizio del Commonwealth Day a Londra il 9 marzo, che sarà trasmesso in diretta su BBC One e attraverso il BBC World Service.