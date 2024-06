William e Kate, le regole imposte alle tate: «È vietato urlare ai bambini e dire parolacce»

di Sara Orlandini

William e Kate saranno anche gli eredi al trono d'Inghilterra ma, prima di tutto, sono anche i genitori di George, Charlotte e Louis. Il principe e la principessa del Galles hanno sempre avuto molto a cuore l'educazione dei propri figli ma, con i tanti impegni reali a cui devono far fronte, non hanno mai nascosto di avere a disposizione l'ottimo aiuto delle tate reali, persone fidatissime e da sempre al servizio della Royal Family. Da qualche anno, la tata dei principini è Maria Teresa Turrion Borrallo che ha studiato presso Norland, uno dei più prestigiosi College per tate al mondo. Ecco quali sono alcune regole che insegnano nella scuola.

Le regole di una tata reale

Sarah Carpenter è una tata formatasi a Norland e co-conduttrice del podcast The Sleep Mums. Dialogando con gli utenti presenti sulla piattaforma web Netmums, ha spiegato quali sono alcune delle regole più importanti che vengono insegnate a Norland: «Per una tata di Norland, urlare o alzare la voce con i bambini è assolutamente vietato e io penso che questo sia assolutamente giusto in quanto non è la giusta maniera per responsabilizzare i bambini o supportarli. Inoltre, si dà molta importanza al linguaggio: una tata di Norland non userà mai parolacce o anche il semplice termine "stupido" se non in un contesto spensierato come "facciamo facce stupide".

Tata Maria Teresa Turrion Borrallo

Proprio per tutte queste ragioni, William e Kate hanno pensato che Maria Teresa Turrion Borrallo fosse la figura perfetta da affiancare ai loro bambini, anche se, fonti vicine a Palazzo dicono che i principi del Galles sono due genitori reali "insoliti": sono molto presenti nella vita dei figli, mentre, tante figure istituzionali li affidano quasi completamente alle tate. L'esperta reale Victoria Murphy è intervenuta ad ABC News dove ha spiegato: «Alle tate di Norland viene insegnato di tutto, dalla guida difensiva alle questioni di sicurezza, fino a come prendersi cura di un futuro re o regina».

