«William e Kate sarebbero preoccupati: Harry e Meghan vicini alle cugine Beatrice ed Eugenia»: l'alleanza sospetta

di Sara Orlandini

La Royal Family sta vivendo un periodo molto particolare della propria storia: re Carlo e Kate Middleton stanno combattendo contro un tumore ma, mentre il sovrano è apparso in pubblico più di qualche volta dopo avere scoperto la sua malattia, la principessa del Galles si è ritirata dalle scene (giustamente) per concentrarsi solamente sulla sua salute e i suoi bambini.

«Re Carlo sta meglio, non abdicherà: William non vuole salire sul trono così. Harry e Meghan? Mal consigliati»

Il principe William le è sempre accanto ma, stando a quanto rivela l'esperto reale Tom Quinn, sarebbe anche preoccupato per una possibile "alleanza" tra Harry e Meghan e le cugine Beatrice ed Eugenia di York, figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Ciò che più darebbe da pensare a William e a Kate è il fatto che i Duchi di Sussex potrebbero avere un ruolo molto simile a quello delle due principesse.

Le dichiarazioni di Tom Quinn

Tom Quinn, in una sua recente intervista al Mirror ha raccontato quale sarebbe l'attuale pensiero di William e Kate: «Per i principi del Galles, un’alleanza tra Harry e Meghan e Beatrice ed Eugenia è una grande preoccupazione.

I futuri re e regina d'Inghilterra pensano che i Duchi di Sussex e le principesse siano molto simili in quanto anche loro non sono mai state considerate come "la punta di diamante" della Royal Family».

Effettivamente, quando Harry presentò Meghan in famiglia le cose erano diverse - anche se già all'epoca, il principe non era considerato come William, almeno stando a quanto scrive su Spare - ma, poi, tutto è cambiato quando nel 2020 se ne sono andati da Londra.

Quinn continua dicendo: «Il tutto, poi, è reso ancora più grave dal fatto che attualmente Kate non possa "controllare la situazione" a causa della sua personalissima lotta».

Harry e Meghan in Nigeria

Inoltre, sempre fonti vicine a Buckingham Palace riportano che William e re Carlo sarebbero rimasti molto infastiditi dall'accoglienza ricevuta da Harry e Meghan in Nigeria. I Duchi di Sussex erano in Africa per una visita benefica ma sono stati accolti come dei veri e propri membri della Corona. Proprio nelle scorse ore, Tom Quinn aveva spiegato al Mirror che Carlo e William starebbero pensando di privare Harry e Meghan del titolo reale ma avrebbero paura che questa mossa gli si potrebbe ritorcere contro. L'esperto reale ha detto: «L'ultima cosa che vogliono è dare ai reali rinnegati qualcos'altro di cui lamentarsi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA