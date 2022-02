William e Kate in partenza per i Caraibi, ma non sono vacanze: il viaggio per salvare il Commonwealth

William e Kate partono all'attacco. A marzo il duca e la duchessa di Cambridge visiteranno le Bahamas, la Giamaica e il Belize in un tour di 12 giorni per sostenere la monarchia. Nessun viaggio di piacere, però. I due si sposteranno per impedire ad altre nazioni di lasciare il Commonwealth sulla scia della decisione presa dalle Barbados di non riconoscere più la regina Elisabetta come loro monarca e diventare una repubblica.

Per la coppia sarà il primo grande tour all'estero insieme da prima della pandemia e coincide anche con il Queen's Platinum Jubilee, ovvero i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta.



Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, la coppia trascorrerà circa 12 giorni nei Caraibi e i loro impegni avranno un focus ambientale. Ma l'arrivo di William e Kate in Belize è stato preparato da alcuni emissari. Il loro impegno istituzionale, infatti, è stato preceduto da un viaggio, sull'isola paradisiaca di Ambergris Caye, di alcune persone fidate del duca e della duchessa di Cambridge che molta gente del posto ha apostrofato come una «festa anticipata» in preparazione a un tour reale istituzionale.

Una fonte dell'isola ha dichiarato al Mail On Sunday: «Tenere le cose segrete in un'isola così piccola non è semplice. Stavano parlando di una visita di quattro giorni in Belize a marzo come parte di un viaggio più lungo in questa parte del mondo. Ci hanno detto che William e Kate avrebbero potuto visitare l'isola di Caye e anche andare nel Belize continentale. Per noi sarà un'emozione incredibile, siamo molto eccitati».

Secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia reale, le altre tappe includono Coral Vita alle Bahamas, una fattoria di coralli incentrata sul ripristino della barriera corallina che l'anno scorso è stata nominata uno dei cinque vincitori da 1 milione di sterline dell'inaugurale Earthshot Prize, premio fortemente voluto dal principe William per chi eccelle nella riqualificazione ambientale.



Una visita di due dei reali più affascinanti rafforzerebbe il sostegno cruciale per la monarchia nella regione caraibica. A novembre, infatti, il principe Carlo ha visitato le Barbados per una cerimonia in occasione della storica decisione di rimuovere la regina dalla carica di capo di Stato.

Altri Paesi del Commonwealth, tra cui Trinidad e Tobago, Guyana e Dominica, hanno già i loro capi di stato e il Regno Unito non vuole perdere altri pezzi per strada.

