William e Kate, incontra i sopravvissuti all'incendio della torre Grenfell di Londra nel 2017

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno incontrato i sopravvissuti all'incendio della Grenfell Tower di Londra, al quinto anniversario dalla tragedia. Durante l'incontro, William e Kate hanno parlato anche con coloro che hanno perso i propri cari in quel triste episodio.



Leggi anche > Principe Harry caduto da cavallo: come sta il nipote della regina

Come riporta My London, la coppia reale ha partecipato a un servizio multireligioso sotto la torre, organizzato dal gruppo di campagna Grenfell United. Tra preghiere, letture ed esibizioni del coro, il momento è stato toccante.

Il servizio è stato trasmesso in streaming su schermi posizionati nell'area circostante, così da permettere alla comunità e al pubblico in generale di guardare. Al termine del servizio, il Duca e la Duchessa prenderanno parte alla deposizione di corone e fiori.



William, in passato, aveva accompagnato la regina per incontrare le persone colpite dall'incendio nei giorni successivi alla tragedia del giugno 2017, compresi i residenti locali e i soccorritori.

West London ha affrontato uno dei giorni più bui della sua storia il 14 giugno 2017, dopo che 72 persone sono state uccise nell'incendio della Grenfell Tower. Poco prima dell'una di notte è scoppiato un incendio nella cucina di un appartamento al quarto piano e le fiamme si sono propagate rapidamente lungo la torre. Tutti e quattro i lati dell'edificio si sono incendiati e, in pochi minuti, la maggior parte dei piani superiori era in fiamme.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA