William e Kate, l'abitudine che sconvolge il regno: «La sera per rilassarsi bevono». Ecco il drink preferito

Essere genitori di tre figli non è certo una passeggiata. E le cose si complicano non poco se sei l'erede al trono del Regno Unito. Così da Londra rivelano un'abitudine particolare del principe William e di sua moglie Kate Middleton: una volta messi a letto i tre figli, per rilassarsi, si concedono un gin tonic.

Spesso gli inglesi e tutto il mondo hanno potuto vedere quanto possa essere stressante per William e Kate fare i genitori. Mantenere l'atteggiamento reale consono agli eredi al trono quando si ha tre figli piccoli non è la cosa più semplice. E così i due, soprattutto in pubblico, si prodigano a far crescere i tre pargoli con i giusti valori senza mai accennare a rimproveri troppo accesi.

Kate, ad esempio, è stata vista intervenire per interrompere una lite teatrale tra la principessa Charlotte e sua cugina, mentre si è verificato un momento tenero tra il principe William e il principe George mentre se la ridono insieme ad una battuta di Lee Mack.

Ma l'attenzione mediatica costante non è certo una passeggiata. E così, probabilmente anche per questo motivo, la famiglia dei duchi di Cambridge ha deciso di trasferirsi entro la fine dell'estate ad adelaide Cottage a Windsor, anche per trovare quel minimo di intimità e riservatezza che anche gli eredi al trono meritano.

Una riservatezza che, al momento, non sembrano proprio avere. Visto che i media inglesi hanno scoperto l'ennesima abitudine regale di William e Kate che fa riferimento alla fine della giornata quando, una volta messi a letto i figli, si concedono un attimo di relax. Secondo quanto riferito, William avrebbe l'abitudine di portare a Kate Middleton un gin tonic per rilassarsi. I due si prendono cura l'uno dell'altro e, sembra proprio, che questa abitudine piaccia molto a Kate, che apprezza il piccolo gesto del marito.

