William e Kate, cosa faranno da grandi i principini Charlotte e Louis?Solo il primogenito George ha già "un posto"

Anche i reali devono costruirsi il proprio futuro, non restando secondi a nessuno. È per questo che i duchi di Cambridge, Kate e William, stanno pensando al futuro dei principi Charlotte e Louis e alla loro educazione e formazione scolastica.

Se il primogenito George è destinato ad occupare il trono, per i fratelli più piccoli bisognerà trovare un’occupazione degna della royal family, come hanno fatto le cugine Eugenia e Beatrice di York, entrambe affermate.

Innanzitutto, per la piccola Charlotte e il terzogenito Louis di Cambridge, Kate e William hanno deciso che affrontare un percorso d’istruzione possa dargli una buona formazione. E non importa se non si occuperanno degli affari di famiglia, la normalità è sempre un pilastro fondamentale dell’educazione dei Cambridge.

Una normalità che i duchi confermano anche negli impegni di palazzo e nella vita famigliare. In questi giorni, infatti, poichè le scuole sono chiuse in Inghilterra, i principini sono in vacanza con i genitori. Solitamente, William e Kate non si prendono mai ferie fuori dal calendario scolastico così da non far sentire diversi dai compagni George e Charlotte (Louis ancora non va a scuola).

