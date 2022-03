William e Kate, dopo il tour reale il principe è preoccupato: decisioni in corso

William cerca di placare le proteste. Durante il tour nei Caraibi, terminato nel fine settimana, i duchi di Cambridge sono stati spesso attaccati dai residenti co manifestazioni di protesta contro la monarchia inglese. Per risolvere la situazione, il futuro erede al trono avrebbe tenuto colloqui con i suoi aiutanti. In una dichiarazione sul tour, William ha anche sottolineato che la sua preoccupazione riguardava quanto il suo potere potesse aiutare a «creare un futuro migliore per le persone di quei paesi».

Come riporta il Sun, terminando il loro viaggio in Belize, Giamaica e Bahamas, William ha sottolineato che lui e sua moglie Kate erano lì «per supportare le persone, non a dar loro ordini». E oggi, molti articoli di giornale riportavano, secondo fonti vicine ai reali, quanto William avesse riflettuto molto su come modernizzare i protocolli reali di lunga data, nel momento in cui salirà al trono.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 20:36

