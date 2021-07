William e Harry di nuovo insieme per i 60 anni della mamma Diana: l'inaugurazione della statua occasione per la pace

L'arrivo dei tre fratelli di Lady Diana - Charles, Sarah e Jane - ha segnato nel pomeriggio l'avvio della cerimonia d'inaugurazione della statua innalzata da oggi in suo onore a Londra, nel parco di Kensington Palace, e scoperta nel giorno in cui la «principessa del popolo» - morta 36enne a Parigi nell'agosto 1997 - avrebbe compiuto 60 anni.

L'evento, ridimensionato a causa delle residue restrizioni legate al Covid e in particolare al rimbalzo di contagi alimentato nel Regno Unito dalla variante Delta, vede la presenza uno al fianco dell'altro dei due figli di Lady D e del principe Carlo, William e Harry, divisi da conflitti e tensioni negli ultimi mesi sullo sfondo dello strappo del secondogenito dalla famiglia reale britannica e del suo polemico trasloco negli Usa con la moglie Meghan.

Il parco, pieno di fiori, è stato decorato dalle decine di ammiratori presenti e distanziati (molti dei quali abbigliati con i colori dell'Union Jack) anche con palloncini e fotografie di Diana «nel ricordo del suo 60esimo compleanno». «Sarai per sempre la Rosa d'Inghilterra», si legge su uno dei poster. «Oggi siamo tutti accanto ai Duchi di Cambridge e di Sussex (William e Harry, promotori del progetto della statua) per celebrare l'eredità della loro madre Diana, Principessa di Galles», twittano da parte loro gli organizzatori del Diana Award, custodi con il loro premio del ricordo delle attività umanitarie e di beneficenza patrocinate a suo tempo da Lady D nel Regno e in giro per il mondo.

